نجمة مغربية تنهار بالبكاء وتكشف عن إصابتها بالشلل-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن خضعت لعلاج بالطب البديل في أحد مستشفيات كوريا، عانت نجمة موقع "يوتيوب" المغربية ​باسم سارة​ لمفاعيل خطرة جراء خطأ طبي.

وأطلت سارة في مقطع فيديو ضمن برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي، وهي تبكي بشدة، مشيرة إلى أنها فقدت الشعور بأحد جانبي وجهها وإنها تريد معرفة ما حدث لها. وأفادت بأن حالتها سيئة وأن شعورها بالألم يزداد بشكل دائم، رافضة تحديد مكان وجودها لأسباب تتعلق بأمنها.

وعن تفاصيل ما حصل معها، قالت أنها سافرت إلى كوريا في إطار فعالية نظمتها وزارة السياحة والثقافة الكورية، وتابعت أن صاحبة الأكاديمية اقترحت عليها الذهاب إلى مستشفى يمتلكه زوجها ويعالج مشاكل العمود الفقري بطريقة الطب البديل.

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