أديل تظهر بصور مخيفة..فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً ظهرت فيها ​المغنية البريطانية أديل​ بإطلالة "مخيفة" وذلك بحسب ما علق المتابعين.

وظهرت أديل في الصور وهي تجلس في سيارة فيما تبدو ملامح وجهها مختلفة تماماً عن تلك التي عرفها الجميع. ولاحظ الكثيرون أنها بالغت في تطبيق مستحضرات الماكياج وأن وجهها يتعرق بكثرة إضافة إلى عدم شعورها بالارتياح وهو ما دل عليه عبوسها الشديد.

ومن ناحية أخرى، كانت قررت أديل ان تطرح ألبومها الغنائي الجديد في شهر أيلول من العام الحالي، وذلك بعد غيابها عن الجمهور لفترة، ومن المقرر ان تعود بقوّة وتحتل الصدارة بأغنياتها كما في السابق.

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