تراند اليوم : سعد لمجرد يكشف عن بوستر وموعد طرح أغنيته الجديدة

كشف الفنان المغربي ​سعد لمجرد عن بوستر أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “آسف حبيبي” وتجمعه بفرقة ​مجموعة الفناير المغربية، إذ نشر صورة البوستر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّق مشيراً إلى أنه سيصدرها يوم الأحد المقبل في الـ23 من الشهر الجاري.

واختار المجرد والفناير تصوير مشاهد الأغنية بمدينة مراكش خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إذ استغل الزيارة التي قام بها إلى المغرب، لتصوير الكليب ووضع اللمسات الأخيرة على الأغنية.

وسبق للمجرد أن تعامل مع عضو الفناير محسن تيزاف في أغنيته الأخيرة ” سلام” ، من حيث الكلمات والألحان والتوزيع