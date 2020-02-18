تراند اليوم : صلاح عبد الله لـ تيم حسن: “شاطر قوي وقعدته عسل”

وجّه الممثل المصري ​صلاح عبدالله معايدة للممثل السوري ​تيم حسن، بمناسبة عيد ميلاده، والذي يصادف في 17 شباط/فبراير.

وعلّق عبد الله على مقطع فيديو من مسلسل “​عائلة الحاج نعمان” الذي شارك في بطولته مع حسن، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: “والله من أجمل الفنانين اللي إشتغلت معاهم في الكواليس وقدام الكاميرا وشاطر قوي قوي وقعدته عسل العسل وبجد واااااااحشني ياتيم ياغالي وكل سنة وإنت زي مانت إنسانياً وأكتر وأكتر فنياً وإبداعاً”.

بدوره ردّ حسن على معايدة عبد الله، وكتب: “حبيبي ياعم صلاح واحشني ياصديقي ،كانت من احلى الأيام في الحاج نعمان .. يارب يخليك لنا واشوفك قريب ان شاء الله وانت في احسن حال يا غالي”.