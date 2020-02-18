بعد منع محمد رمضان من الغناء هل توّقف تصوير مسلسله الجديد "البرنس"؟

لا تزال المشاكل تطارد الفنان المصري محمد رمضان، من مشكلته مع الطيار المصري الذي أوقف عن العمل مدى الحياة بسببه، وتخلّيه لاحقاً عن مساعدته، وما جرّه عليه هذا الموقف من هجوم عنيف، مروراً بمنعه من الغناء بقرار من نقيب الفنانين هاني شاكر، وإلغاء حفله على هامش مباراة الأهلي والزمالك المقرّر إقامته في الإمارات، وصولاً إلى ما تردّد في السّاعات الأخيرة عن توقيف تصوير مسلسله الجديد المقرّر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقد انتشرت الشائعة على نطاق واسع، ليتبيّن أنّ لا أساس لها من الصحّة، وأنّ المخرج محمد سامي يواصل تصوير العمل وانتهى بالفعل من إنجاز نصف مشاهده تقريباً.

وكان بعض الممتعضين من موقف رمضان خلال أزمته مع الطيّار المصري، قد أسّسوا صفحة على الفايسبوك تدعو لحملة مقاطعة أعمال محمد رمضان، انضمّ إليها 380 ألف عضو، وتردد أنها السبب في استبعاده من الغناء باحتفالية مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في الإمارات يوم الخميس 20 فبراير الجاري، بعد الضغط على الشركة الراعية المصرية ولكن تبين لاحقا أن القرار صدر عن الجهات الإماراتية دون الكشف عن أسباب.

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من جهة ثانية، تحدّى رمضان حملات مقاطعة أعماله الغنائية وأكد قرب طرح أغنية جديدة ونشر عبر حسابه بموقع الفيس بوك منشورا قال فيه: ثقة في الله نجاح، أغنية أيوة جدع قريبا جدا، على قناتي الرسمية على يوتيوب. إلا أنّ إعلانه كان قبل صدور القرار عن هاني شاكر، ما يعني أنّ موقف رمضان اليوم يبدو مبهماً، فإما أن يتحدّى شاكر ويدخل في نزاعات قضائيّة، وإمّا أن يجد تسوية للعودة إلى الغناء.

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