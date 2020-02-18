فيديو: الفنانة منى فاروق تهدد بالانتحار بسبب فضيحتها مع خالد يوسف

لا تزال الممثلة منى فاروق تعيش تداعيات الفيديو الفضيحة الذي تسرّب لها قبل أشهر، مع المخرج خالد يوسف، إذ اضطرت إلى ترك القاهرة والسفر إلى دبي، لتشعر هناك أنّ كلّ الأبواب موصدة في وجهها، وأنّها لم تعد قادرة على مواجهة أعباء الحياة المكلفة.

ولفتت إلى أنّها طلبت السّماح، إلا أنّ الجميع لا يزال يتعامل معها بازدراء، ما دفعها إلى ترك بلدها.

منى صوّرت فيديو مباشر عبر حسابها على انستقرام، وبدت بحالة مزرية للغاية وقالت: كل الناس بقت نبذاني وكل صحابي قطعوا علاقتهم بيا.

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وقالت باكية: مش لاقيه شغل خلاص في أي مكان سواء جوة الوسط او برة وعايشه في دبي ومش قادرة علي العيشه هناك علشان غاليه .. ومش قادرة ارجع مصر علشان نظرات الناس.

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وتابعت منى: خلاص وصلت لدرجة من اليأس اللي هيجي في مرة وانتحر .. عاوزة آكل بالحلال مش عاوزة اعمل حاجه غلط وعايزة أعيش حياة جديدة.

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وتابعت منى الفيديو باكيى: أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني، أنا منهارة ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية هو مفيش حد بيغلط فيكم؟

وتابعت: الفرق بيني وبينكم إن ربنا شال ستره من عليا لكن إنتم لسة أنا نفسي أرجع أعيش سليمة تاني محدش بيطبطب عليا بقيت لوحدي مقداميش حل غير الموت.

يذكر أن منى فاروق تم اخلاء سبيلهاعلى ذمة التحقيقات في قضية تسريب مقاطع فاضحة لها برفقة الفنانة الشابة شيما الحاج ورجل قيل إنه المخرج خالد يوسف، وأعلنت أنّها تزوجت من المخرج عرفياً، وقامت بنشر اعتذار لأهلها وكل من تسبّب له الفيديو بأذى.

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