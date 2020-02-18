بالصور والأسماء: هذه هي أبرز الثنائيات في رمضان 2020

انطلق تصوير كل المسلسلات التي ستعرض في شهر رمضان المقبل في لبنان متأخراً هذا العام، بسبب سوء الأحوال الجويّة، والطقس المثلج الذي سيطر على لبنان منذ ما قبل رأس السنة، وعليه يخشى القيمون على الأعمال الدرامية، أن يضطرون إلى استكمال التصوير مع انطلاق الشهر الفضيل، ما يعني أن الممثلين سيكونون قد أنهكوا، وعملية المونتاج ستتم بسرعة فائقة، لا يمكن معها تصحيح الأخطاء في حال وجدت.

وتضمّ هذه المسلسلات ثنائيّات يراهن عليها صنّاع الدراما لترويج أعمالهم على نطاق واسع، إذ أنّ أساس بيع أي مسلسل بات اسم النّجم، وغالباً يحشد المنتجون أكثر من اسم لضمان ترويجه.

تيم جسن وديما قندلفت

وفيما يلي أبرز الثنائيات التي سيشاهدها الجمهور في رمضان 2020:

-سيرين عبد النور ومحمود نصر في مسلسل "دانتيل"، إنتاج شركة إيغل فيلمز. وكان الممثلان قد اجتمعا سابقاً في مسلسل "قناديل العشاق" عام 2017

-نادين نجيم وقصي خولي في مسلسل "2020" من إنتاج شركة الصباح في لقاء هو الثاني بينهما بعد مشاركتهما العام الماضي في مسلسل "خمسة ونص".

دانييلا رحمة

-عابد فهد وستيفاني صليبا في مسلسل "الساحر" من إنتاج "آي سي ميديا" .وكان الممثلان قد اجتمعا العام الماضي في مسلسل "دقيقة صمت".

ستيفاني صليبا وعابد فهد

-هيفاء وهبي وأحمد فهمي في مسلسل "أسود فاتح" من إنتاج شركة الصباح. وهو يشهد عودة هيفاء إلى ماراثون دراما رمضان بعد غياب العام الماضي.

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نادين نجيم وقصي خولي

-معتصم النهار وريتا حايك في مسلسل "من الآخر" من إنتاج شركة الصباح، وهو الدور الذي اعتذرت عنه ستيفاني صليبا في اللحظات الأخيرة.

ريتا حايك

-تيم حسن وديما قندلفت في مسلسل "الهيبة" بموسمه الرابع من إنتاج شركة الصباح

-ماغي بو غصن وماكسيم خليل في مسلسل "أولاد آدم"، من إنتاج إيغل فيلمز، في لقاء هو الثاني لهما بعد مسلسل "يا ريت" عام 2016.

ماغي بو غصن وماكسيم خليل

-دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب سيشكّلان ثنائياً ثانياً ضمن مسلسل "أولاد آدم" أيضاً في لقاء هو الأوّل لهما معاً.

هيفاء وهبي أحمد فهمي

فما هي الثنائية التي تنتظرونها وتراهنون عليها؟