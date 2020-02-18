عبدالمجيد عبدالله يحقق أرقاماً قياسية بـ "حن الغريب"

حقق الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله نسب متابعة عالية جداً بعد إطلاقه آخر عملٍ فني غنائي له، وحمل عنوان "حن الغريب"، عبر تطبيق Deezer، وموقع يوتيوب.



وكان من اللافت أيضاً، أن الأغنية حققت أرقام متابعة قياسية في أيام قليلة جداً، حيث بلغ عدد مشاهداتها في يوتيوب أكثر من 4800,000 مشاهدة.



وتعاون عبدالمجيد في أغنية "حن الغريب" مع الشاعر فهد المساعد، الذي أكد أن كلماته "شتوية"، بحسب وصفه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ولحَّنها "مُبهم"، وقام بتوزيعها عصام الشرايطي.

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وكان عبدالمجيد قد طرح أخيراً أغنية "أطيح واقف" من كلمات رمز، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس، وجيتار أحمد عبدالعزيز، على القنوات الفضائية العربية.



يذكر أن الفنان عبدالمجيد عبدالله، كشف في وقت سابق، أنه يعاني من مرض اسمه "مانير"، يصيب الأذن ولا علاج له، ما أبعده عن الغناء لفترة من الزمن، إضافة إلى تجنب إحياء أو حضور الحفلات الموسيقية لتفادي الأعراض المزعجة للمرض.



