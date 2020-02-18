جورج وسوف يلتقي للمرّة الأولى بابنته عيون بعد أربع سنوات على ولادتها

التقى الفنان جورج وسوف ابنته عيون للمرّة الأولى بعد ولادتها بأربع سنوات، في إحدى العواصم العربية حيث تقيم مع والدتها ندى زيدان.

وقد أحيا الوسوف حفلاً في العاصمة التي تقيم بها ابنته، وقرّر تمديد إقامته ليتمكن من البقاء معها.

عيون ابنة جورج وسوف

وكان الوسوف قد تعرف إلى ندى زيدان بعد إصابته بالفالج وتزوّجا، وبعد عودته إلى لبنان، انفصل الزوجان إلا أنّهما ظلاّ يتواصلان على الواتساب لأجل ابنتهما، فلم تكن علاقة الوسوف بابنته مقطوعة رغم أنّه لم يلتقِ بها من قبل.

Advertisements

جورج وسوف وزوجته

يذكر أنّ ندى كانت قد انقطعت عن سباقات الرالي، وبعد طلاقها من الوسوف عادت إلى البطولات، كما أنّها باتت وجهاً إعلانياً لأكثر من ماركة تجارية، وقد حرصت طوال هذه المدّة على إبعاد ابنتها عن الأضواء، بطلب خاصٍ من الوسوف، الذي لم يتحدّث لغاية الآن عن ندى وعيون في أي مقابلة صحفية، رغبةً منه في الإبقاء على حياته الخاصّة بعيداً عن الإعلام.

زوجة جورج وسوف