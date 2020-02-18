هل انفصلت مي كساب عن زوجها بعد قرار هاني شاكر بوقف مطربي المهرجانات؟

نشرت الفنانة مي كساب تعليقاً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعلن فيه عن حقيقة انفصالها عن زوجها المطرب الشعبي أوكا، وذلك بعد تعليقها الأخير الذي أثار حالة من الجدل.

وقالت مي كساب: «إيه النباهة دي ما شاء الله التويتة اللي كاتباها معناها كده ده إيه الذكاء الخارق ده وأغنيه سينجل اللي هيه كلام ولحن جوزي معناها كده ربنا يشفيكم».

اقرئي ايضا : بعد فيديوهاتها الفاضحة.. منى فاروق تفكر في الانتحار «مفيش قدامى غير الموت»

Advertisements

وكانت طرحت مي كساب أغنية بعنوان «سينجل في عيد الحب» وعلقت عليها قائلة: «حول الكتمان والمعاناة» وهو ما دفع البعض لإثارة الأقاويل حول انفصالها.

وتزوجت مي كساب من المطرب الشعبي أوكا منذ عام 2015 وأنجبت منه ثلاثة أبناء، وتتعاون معه فى عدد من الأعمال الغنائية، وكان آخرها أغنيتها الجديدة «سينجل في عيد الحب».

