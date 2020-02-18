الطيار الموقوف يطالب محمد رمضان بتعويض ضخم ويلجأ للقضاء

أقام الطيار أشرف أبو اليسر دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، تحمل رقم 84 لسنة 2020، أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية. وطالب أبو اليسر في الدعوى، محمد رمضان بتعويض مبلغ 25 مليون جنيه، بسبب ما تعرض له من ضرر بعد نشره كليب لأغنية جديدة له باسم «مش بتفتش في المطار» مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق به أضرارًا جسيمة مادية والأدبية. اقرئي ايضا : سوسن هارون تصدم متابعيها: «أمي مازالت تحممني وتدلعني»!

وحددت المحكمة جلسة 19 مارس 2020. الجدير بالذكر أن تلك الواقعة حدثت أثناء توجه الممثل والمطرب محمد رمضان إلى مدينة الرياض لإحياء حفل هناك وخلال رحلته على متن الطائرة أراد أن يصور فيديو ترويجياً له من داخل الكابينة وتجربته قيادة الطائرة لأول مرة، لنشره فور وصوله.



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