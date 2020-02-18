خرج الفنان مصطفى شعبان من سباق دراما رمضان المقبل، بعدما كان من المفترض أن يشارك به من خلال مسلسل “حتى لا يطير الدخان” المأخوذ من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم، وقام ببطولته الفنان عادل إمام وسهير رمزي وسناء شافع.
وكان السبب في خروج المسلسل من السباق هو عدم انتهاء المؤلف مدحت العدل من كتابة حلقات المسلسل، خاصة أن العدل لا يستعين بورشة كتابة، ويفضل كتابة أعماله بنفسه.
اقرئي ايضا : سوسن هارون تصدم متابعيها: «أمي مازالت تحممني وتدلعني»!
وكان مدحت العدل قد بدأ في كتابة الخمس حلقات الأولى من المسلسل، لكنه لم يستطع التكملة، خاصة أنه مشغول بكتابة عمل درامي آخر سوف يعرض في شهر رمضان المقبل.
وأكد مصدر مقرب من مصطفى شعبان أنه من المحتمل ألا يكتمل المشروع بشكل نهائي، ومن الممكن أن يختار مصطفى شعبان سيناريو آخر للمنافسة به في سباق رمضان
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى شعبان يخرج من سباق رمضان الدرامي بسبب مدحت العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.