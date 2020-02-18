مصطفى شعبان يخرج من سباق رمضان الدرامي بسبب مدحت العدل

خرج الفنان مصطفى شعبان من سباق دراما رمضان المقبل، بعدما كان من المفترض أن يشارك به من خلال مسلسل “حتى لا يطير الدخان” المأخوذ من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم، وقام ببطولته الفنان عادل إمام وسهير رمزي وسناء شافع.

وكان السبب في خروج المسلسل من السباق هو عدم انتهاء المؤلف مدحت العدل من كتابة حلقات المسلسل، خاصة أن العدل لا يستعين بورشة كتابة، ويفضل كتابة أعماله بنفسه.

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وكان مدحت العدل قد بدأ في كتابة الخمس حلقات الأولى من المسلسل، لكنه لم يستطع التكملة، خاصة أنه مشغول بكتابة عمل درامي آخر سوف يعرض في شهر رمضان المقبل.

وأكد مصدر مقرب من مصطفى شعبان أنه من المحتمل ألا يكتمل المشروع بشكل نهائي، ومن الممكن أن يختار مصطفى شعبان سيناريو آخر للمنافسة به في سباق رمضان

