سوسن هارون تصدم متابعيها: «أمي مازالت تحممني وتدلعني»!

أثارت الإعلامية سوسن هارون جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو أعلنت خلاله أن والدتها ما زالت تحممها حتى الآن، مضيفة أنها ستظل تحممها حتى لو صار عمرها 60 عاماً.

سوسن كتبت تعليقاً على الفيديو «تسلميلي والله يخليلكي يا أم سوسن، والله أمي حممتني حمام مش طبيعي» وأضافت: «في ناس عم تسألني أنه عنجد أمي حممتني أو بكذب، ترى شنو فيها، أنا ما أعرف أنظف شعري عدل».

وتابعت سوسن في منشورها الذي أثار ضجة كبيرة عقب نشرها له: «ترى الاهتمام باليهال «تقصد الأطفال» ما إله شغل أنا قديه عمري كبيرة ولا صغيرة، لو بده يصير عمري 60 سنة راح اضلني اتدلع على أمي، روحوا خليه تسبحكم أمهاتكم، النظافة غير».

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يذكر أن سوسن هارون مذيعة وممثلة فلسطينية تعيش في الكويت وتحمل الجواز الأردني، ولدت في الكويت. وبدايتها الفنية كانت في 2006 على قناة الراي في برنامج أستديو الأبطال. وفي عام 2008 انتقلت إلى قناة فنون وقدمت عدداً من البرامج، إلا أنها اتجهت إلى التمثيل بعد ذلك.

لينك الفيديو :