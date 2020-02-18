شاهد .. اشتباكات بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتي

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2020 04:53 مساءً - تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي صورا ومقاطع فيديو من الأحداث التي شهدها مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء خلال الجلسة التي ناقشت مقترح قانون العفو الشامل .
حيث نشبت مشاجرة تطورت إلى ضرب وتشابك بالأيدي بين عدد من النواب من بينهم النائب محمد المطير وخليل أبل وخالد العتيبي وفيصل الكندري .
مما دفع حرس المجلس بإخراج المواطنين من القاعة ومحاولة التفريق بين النواب ومحاولة السيطرة على الوضع .
وأمر رئيس مجلس الأمة الكويتي ” مرزوق الغانم ” برفع الجلسة لإنهاء حالة التوتر إخلاء القاعة من الجماهير وعدم استخدام الضرب من قبل حرس المجلس .
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