مي كساب تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها ” أوكا “

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2020 04:53 مساءً - ترددت في الآونة الأخيرة أخبارا حول انفصال الفنانة ” مي كساب ” عن زوجها المطرب الشعبي ” أوكا ” وذلك بعد نشرها لتغريدة عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تحدثت فيها عن المعاناة والكتمان .
والتي قالت فيها : ” أنا نفسي أقول حاجات كتير قوي خالص جدا يعني بس للأسف محدش هيسمع .. السائد مظلم لطفك يارب أدينا بنحارب وبنعافر والأرزاق علي الله ” .
مما دفع مي كساب إلى الخروج لنفي هذه الشائعة وإنها لا تمت للحقيقة بصلة معبرة عن إنزعاجها منها .
فكتبت عبر حسابها على موقع تويتر قائلة : ” له ايه النباهة دي ما شاء الله .. التويتة اللي كاتباها معناها كده ده ايه الذكاء الخارق ده .. وأغنية سينجل اللي هي كلام ولحن جوزي معناها كده ربنا يشفيكم ” .
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