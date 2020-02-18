الممثلة المصرية منى فاروق تهدد بالانتحار: أشعر أني منبوذة

نشرت الممثلة المصرية منى فاروق فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام، كشفت خلاله عن حزنها الشديد من معاملة الجمهور لها بعد أزمة القبض عليها بسبب ظهورها في فيديو مسيء.

وقالت وهي تبكي: "طوال الوقت أتعامل كأننى منبوذة، وسافرت خارج مصر، بحثا عن فرصة عمل حتى لو بعيدة عن مجال التمثيل، لكن بكل أسف لم أجد، منذ شهر كامل أجلس في البيت وأشعر بالحزن لأن الناس رافضة التعامل معي والاقتراب مني، أعترف أننى ارتبكت خطأ وأعتذر، لكن أنا كنت صغيرة في السن".

وواصلت منى فاروق: " مهما حاولت أن أكون قوية، أجد نفسي ضعيفة ولا أمتلك القوة الكافية، حاولت كثيرا التعامل مع الناس بدون اهتمام ونسيان الأمر، لكنني تعبت جدا لأن الموضوع ليس سهلا أو عاديا".

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وأضافت: "أنا مخنوقة، من فبراير حتى يوليو الماضيين، كنت أشعر أنني خارج الدنيا، عايشة كأني ميتة، وعندما علمت بقرار إخلاء سبيلي لم أصدق نفسي".

وقالت إن الجميع يضايقها وأنها "تخاف التحرك في الشارع حد لا يضايقني أحد.. أعيش ظروفا صعبة والحل إني أموت".

يذكر أن الفنانة المصرية ولدت في 25 فبراير 1995، وبدأت شهرتها من خلال الظهور في عدد من الإعلانات، وانتقلت الى عالم التمثيل عام 2015 عندما شاركت الفنان محمد رجب في فيلم "الخلبوص" ومن أهم أعمالها على شاشة التليفزيون "ظل الرئيس، رحيم".



