إعلان المرشحين لجائزة "شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الثلاثاء، القائمة القصيرة المرشحة لنيل جائزة عصام السيد للعمل الأول للشباب من مصر، وفقا لما أقرته لجنة المشاهدة الخاصة بالدورة الخامسة من المهرجان المزمع انطلاقها مطلع أبريل/نيسان.

وتضمنت قائمة الأعمال القصيرة 9 عروض، وهي: "روري صاحب القضية سالفة الذكر" لمصطفى أحمد، "حكايات شعبية" لعبده بكري، "المشكلة" لمحمد شبابيك، "الدخان" لمايكل مجدي، "ماراصاد" لأشرف علي.





كما تضمنت عروض "الشاطئ" لضياء الدين زكريا، "كلهم أبنائي" لنور محمد، "أصحاب السعادة" لمحمد هشام، "صدى الصمت" لعبدالباري سعد.



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تقام فعاليات المهرجان في الفترة من 1 إلى 7 أبريل/نيسان، وتترأسه شرفيا الفنانة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي.

وترأس لجنة المشاهدة الخاصة بالدورة الخامسة من المهرجان المخرج مازن الغرباوي، بعضوية الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، والكاتبة رشا عبدالمنعم، والدكتورة رانيا فتح الله.



