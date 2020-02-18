منع مطربي المهرجانات.. انقسام بين الفنانين والحكم للجمهور

حرب ضد الإسفاف أم قرار يهدد حرية الإبداع والتنوع الفني. رأيان أثارهما قرار نقابة الموسيقيين المصرية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، على خلفية ظهور اثنين منهما في حفل أقيم باستاد القاهرة الدولي الجمعة، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

وقالت نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة الموسيقيين المصرية: "سعيدة بالمعركة التي يخوضها النقيب هاني شاكر. مستحيل أن نترك الساحة الغنائية لكلمات هابطة تخدش الحياء وكليبات عارية لا تتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعنا".



وأضافت الفنانة المصرية لـ"العين الإخبارية": "ال نقابة تقف ضد القبح. لسنا ضد الغناء ولكن يجب تقديم كلمات حلوة. أمر مدهش أن نغنى للخمور والحشيش ونبتهج، وإذا أردنا فنا جيدا يجب محاربة القبح بقوة".





وحكت نادية واقعة قيد الفنان حسن شاكوش في جدول النقابة، قائلة: "كنت شاهدة على اختباره وأرى أن صوته مقبولا لذا تم تقييده في جدول المنتسبين، ونصحه هاني شاكر بتغيير كلمات أغنية (بنت الجيران) خاصة مقطع الخمور والحشيش ووعد بالتنفيذ، وكانت المفاجأة في حفل استاد القاهرة بتقديمه الأغني دون تغيير الكلمات".

وتابعت: "سوف نواصل المعركة لأننا نريد مصر الجميلة التي خرج منها عمالقة الغناء، وكانت طوال عمرها مصدرا للفن والإبداع الحقيقي، لكن ما يفعله مطربي المهرجانات حاليا يسيئ لسمعة بلدنا ويشوه فنها".

علق الموسيقار الكبير محمد سلطان على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قائلا: "أحترمه لأن الهدف منه حماية المجتمع من الإسفاف والابتذال. القبح مرفوض تماما".

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وأضاف لـ"العين الإخبارية": "لم نعد نجد الكلمة الجميلة. صار الضجيج يحاصرنا في كل مكان. وحشنا الفن الجميل الذي يعتمد على الكلمة الحلوة واللحن البديع والصوت العذب".





بينما رفض الناقد الفني طارق الشناوي القرار معتبرا أنه تعسفيا، قائلا: "لا أتفق معه وأرى أنه مجرد استعراض قوة ويكشف عن تخبط كبير داخل مجلس النقابة المصرية".

وأضاف لـ"العين الإخبارية": "هاني شاكر رفض عضوية حمو بيكا ووافق على حسن شاكوش، وقد تعاون أيضا مع الملحن عمر كمال وغنى من ألحانه، واليوم يصدر قرارا تعسفي بمنعهم من الغناء".

واتفق السيناريست مدحت العدل مع راأي الأخير، قائلا: "بدل من منع مطربين تحقق أغنياتهم ملايين المشاهدات بحجة أنهم يقدمون فنا هابطا، عليه تقديم فن محترم في المقابل. ولو هناك رغبة لحماية الذوق العام يجب تقديم فن يخاطب الذوق".

وتابع العدل، في مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية: "أحب أغنية (بن الجيران)، ومن الممكن حذف المقطع المسيئ لكن أنا ضد حذف الأغنية كلها. الناس حبت مطربي المهرجانات، وأنا أرفض المنع لأن الممنوع مرغوب".

وأبدت الفنانة رشا مهدي عدم رضاها على قرار هاني شاكر، قائلة: "بمناسبة الهجوم على فنانين وأغاني المهرجانات. أنا مع الفن وحرية الإبداع في المطلق وضد الرقابة والوصاية لأن هذا دور الجمهور فقط".

وأضافت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "المتهم الذي تبحثون عنه بتهمة إفساد الذوق العام هو أي شخص مهمل في عمله. الفن يمكن أن يكون هو من يهون على الناس غُلبها. رفقا بالفن".