نادين نجيم تستعين بميريل ستريب لتعبر عن نفاد صبرها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أن النجمة اللبنانية نادين نجيم، قد ردت على من قاموا بنسب تصريحات إليها حول رأيها بالممثلة السورية كاريس بشار، كما عبرت عن استيائها وغضبها من المواقع التي نشرت تلك الشائعة، إلا أن هذا الأمر لم ينته بالنسبة لها، إذ عادت ونشرت منذ ساعات منشورا عن الموضوع نفسه.

واستعانت النجمة اللبنانية هذه المرة بصورة ومقولة للممثلة العالمية ​ميريل ستريب​، والتي تؤكد من خلالها على نفاد صبرها، وجاء فيها: "لم يعد لدي صبر على أشياء معينة، ليس لأنني أصبحت متعجرفة، ولكن ببساطة لأنني وصلت إلى نقطة في حياتي لا أريد فيها إضاعة المزيد من الوقت مع ما يزعجني أو يؤذيني. ليس لدي صبر على السخرية والنقد المفرط".

وتضيف ميريل ستريب في مقولتها: "لقد فقدت الرغبة في إرضاء أولئك الذين لا يحبونني، والابتسام لأولئك الذين لا يريدون أن يبتسموا لي".

وتابعت: "في الصداقة أنا لا أحب عدم الولاء والخيانة. أنا لا أتفق مع أولئك الذين لا يعرفون كيف يقدمون مجاملة أو كلمة تشجيع. وعلاوة على كل شيء، ليس لدي أي صبر لأي شخص لا يستحق أن أصبر عليه".

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ويبدو أن هذا الكلام جاء على لسان نادين بعدما تعرضت في الفترة الأخيرة للكثير من الانتقادات والأقاويل، كان آخرها تعرضها للهجوم من قِبل مواطنتها باميلا الكيك حين قال إن نادين لم تدرس التمثيل وأنها تعتمد على جمالها الخارجي فقط، وأنها دخلت عالم الفن والتمثيل من بوابة "ملكات الجمال فقط" ولا تستحق لقب ممثلة نهائيا.

ليأتي بعدها تداول إشاعة بخصوص تصريحاتها حول رأيها بالممثلة السورية كاريس بشار، وأن نادين لا تعد كاريس من نجوم الصف الأول، وهو ما جعل غضبها يتزايد حتى نشرت هذه المقولة التي تصف نفاد صبرها.

وكانت نادين نشرت أمس منشورا حول إشاعة تصريحاتها بخصوص كاريس بشار، هددت فيه ناشري الخبر برفع دعوى قضائية ضدهم، وعلقت: "لأنه للصبر حدود"، وتابعت قائلة: "عم تكذبوا عن لساني وبكل ثقة كمان، وناشرين هالكلام على كل الصفحات وبكل ثقة"، متسائلة عن مصدر التصريح المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتهام مروجيها بالكذب وناشري الشائعات.