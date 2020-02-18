أحمد السقا يتسبب في كسر أنف مصمم معارك

المعروف عن الفنان أحمد السقا عدم استعانته في أفلامه بأي دوبلير ليقوم بالمشاهد الصعبة والمعارك بدلاً منه، وإنه يؤدي تلك المشاهد بجدية تامة.

وفي فيلمه الأخير "العنكبوت" والذي يجري تصويره الفترة الحالية، تسببت جدية السقا أثناء تصويره عدداً من مشاهد الأكشن من الفيلم، والتي جرت فى ديكور مطعم صيني، في إصابة شخص من فريق عمل مصمم المعارك والأكشن أندرو؛ بكسر في الأنف، واصطحبه أحد صناع العمل من فريق الإنتاج إلى أحد المستشفيات في الحال.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك أحمد السقا في بطولة الفيلم، منى زكى وظافر العابدين، محمد لطفي، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

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