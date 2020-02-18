أزمة محمد رمضان تتطور وتصل للمحكمة

عرض برنامج MBCTrending، المذاع على قناة mbc4، تقريراً حول أزمة الفنان محمد رمضان والطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، استضاف فيه محاميي الطرفين.

وقال مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبو اليسر، إن موكله اضطر للجوء إلى القانون، بعد أن تمادى الفنان محمد رمضان في نشر الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بأزمة إيقاف موكله عن الطيران، دون أن يدري بأنه يمس بسمعة طيار مصري عظيم.

وكشف حلمي أن الدعوى القضائية التي أقامها الطيار تطالب بتعويض قيمته 25 مليون جنيه، بناء على تقديراتهم للأضرار التي لحقت به، والأمر متروك للمحكمة في تحديد التعويض المناسب، لكن الباب لا يزال مفتوحاً من ناحيتهم لأي تفاوض.

وبدوره، قال أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، إنه كان حسن النية في أي تصرف أو فيديو نشره، ولم يقصد من قريب أو بعيد التسبب في أي ضرر لـ"كابتن" أشرف أو غيره، وكشف عن أن رخصته للطيران، التي تم إيقافها نهائياً، هي رخصة الشركة التي يعمل بها، أما رخصته الدولية فلا تزال سارية، وهو لا يزال يدرب الطيارين حتى هذه اللحظة.

Advertisements

وعن إمكانية التفاوض بين الطرفين، قال أحمد الجندي إن التفاوض ليس ممكناً في ظل وجود دعوى في المحكمة، وليقدم المدعي ما لديه للمحكمة، ولنقدم ما لدينا، والمحكمة صاحبة القرار، ونحن ملتزمون بقرارها أيا ما كان.

قد يهمك أيضا:

رسالة قاسية من شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم محمد رمضان

هاني شاكر يفتح النار على محمد رمضان