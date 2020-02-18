انسحاب ناردين فرج من برنامج thevoicekids

لا يزال قرار الإعلامية ناردين فرج المفاجئ بمغادرة برنامج "the voic kids" في موسمه الحالي، تناقلت معلومات عن أن بديلها ستكون الاعلامية اللبنانية أنابيلا هلال.

وكانت قناة mbc أعلنت أن هلال يتقوم بتقديم برنامج thevoicesenior، الذي سيبدأ عرضه بعد انتهاء thevoicekids، ولفتت المعلومات الأولية أن المذيعة اللبنانية ستتولى تقديم الحلقتين الأخيرتين من العرض المباشر من برنامج الأطفال بعد انسحار المذيعة المصرية.

وإلى الآن لم يعلن عن الأسباب التي دفعت فرج لعدم استكمال البرنامج وما إذا كان هناك خلافات بينها وبين القناة. إلا أن ناردين تستعد في الفترة المقبلة لتقديم برنامج "التاسعة" مع الاعلامي وائل الابراشي.

وكانت مقدمة البرامج المصرية فاجأت متابعيها على تطبيق "انستغرام" بقرار غير متوقع أعلنته من خلال مقطع مصور كشفت فيها أنها قررت عدم متابعة تصوير برنامج الأطفال، معلنة أنها ستظهر للمرة الأخيرة يوم السبت المقبل.

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ولفتت إلى أن مذيعة أخرى ستتولى تقديم الحلقات اللاحقة، رافضة الخوض في تفاصيل القرار. واعتبرت أن الأسباب غير مهمة وأن الأهم هو تأكيدها على أن MBC هي بيتها الثاني وأنها عملت معها 7 سنوات وذلك في محاولة لنفي حدوث أي خلاف.

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