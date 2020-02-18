شكرا لقرائتكم خبر عن أنا الأسد أهو.. على ربيع يستعرض مهاراته فى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الفنان على ربيع مهاراته فى كرة القدم ، حيث شارك على ربيع جمهوره فيديو خلال "تنطيط" الكرة عبر حسابه على انستجرام، وقام على ربيع بتنطيط الكرة 25 مرة، وأظهر في الفيديو مهاراته الرائعة فى التحكم بها، وكتب على ربيع على الفيديو قائلا:" أنا الأسد اهو"، وحاز الفيديو على إعجاب العديد من متابعيه، وأبدو إعجابهم بمهاراته في كرة القدم.

وأعلن الفنان على ربيع عن استعداده للتحضير لمفاجأة كبرى تمثلت في بطولته لمسرحية يتم عرضها خلال عيد الفطر المقبل، وذلك بعدما أكد أن هذا الأمر يأتي بعدما تم الإعلان عن توقف عروض مسرح مصر خلال العام الماضي وكشف عن أن ذلك بمثابة مفاجأة لجمهوره ممن حزنوا لعدم تمكنهم من مشاهدة نجوم مسرح مصر مرة أخري على خشبة المسرح، وكشف عن أن هذا العمل من بطولته ويتم الاستعداد له بالتزامن مع تصويره أعماله الأخرى حاليًا سواء على صعيد الدراما أو السينما.

كما يشارك على ربيع في بطولة فيلم "الخطة العامية" مع النجوم غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، وتدور قصته حول مجموعة من اللصوص يخططوا لسرقة بنك، ولم يستقر بعد صناعه علي موعد طرحه في دور العرض.. وهو من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التوني، إضافة إلى ذلك يستعد الفنان على ربيع لبدء تصوير مشاهده في مسلسل "وصل أمانة"، الذى يقوم ببطولته مع صديقه الفنان مصطفى خاطر نهاية الشهر الجارى.