شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي كلاسيكي نمساوي ضيف الجوزويت بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة حفلاً لثلاثى الموسيقى الكلاسيكية نيكولاى اورينينسكى ( فيولينة ) ، اون استوروجينكو ( تشيللو ) ، ماكسميليان فليدر ( بيانو ) فى السابعة مساء الجمعة 21 فبراير بمركز الجوزويت الثقافي بالاسكندرية حيث يعزف كونشيرتو الفيولينة والتشيلو والبيانو للموسيقار الالمانى لودفيج فان بيتهوفن .

بيتهوفن كتب هذا الكونشرتو بين عامى 1804-1805 ويتميز باتساق البناء والتوازن بين الالات الثلاث الى جانب سهولة وبساطة الحانه الاساسية التى تظهر عبقرية مؤلفه

بيتهوفن ولد 17 ديسمبر 1770م، وهو أحد الشخصيات البارزة في الحقبة الكلاسيكية التي تسبق الرومانسية ويعتبر من أعظم عباقرة الموسيقى في جميعِ العصور وأكثرهم تأثيراً، وأبدع أعمالا موسيقية خالدة، كما له الفضل الأعظم في تطوير الموسيقى الكلاسيكية، وتشمل مؤلفاته تسع سيمفونيات وخمس مقطوعات على البيانو وأخرى على الكمان

كان بيتهوفن أسطورة خلال حياته، فنانًا قام بكسر الحدود للعبور بفنه إلى المشاعر، وحتى يومنا هذا تلامس موسيقاه الأشخاص من جميع البلدان والقارات وينقلهم ويلهمهم.