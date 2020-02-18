شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير عن المهرجانات: كل قرن من الزمن بيحصل إفلاس وهبوط فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الكينج محمد منير، عبر حساباته الشخصية، على أغاني المهرجانات المنتشرة الفترة الحالية، وقال "أنا النهاردة بسمع أغانى، فاضية من جوا، لكن مفيهاش حاجة، وربنا بحكمته في مصر بالذات، كل قرن من الزمن، بتحصل الحالة إلى احنا فيها دي، حالة الإفلاس الفني، حالة الهبوط الفني"، مضيفاً "أكيد اكيد الغنا إلى كان سنة 1918 كان هو بالشكل بتاع انهاردة، لكن ربنا عمره ما بيسب مصر لا تنهض بالغنا، علشان كدا انا ماخترتش حاجة أجمل من أن أنا أغنى".



محمد منير

وفى سياق آخر يحيى الكينج حفلا غنائيا يوم 6 مارس المقبل، ولم يتم الإعلان عن مكان الحفل حتى الآن، ويعتبر الحفل هو الأول الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا اليزيد، ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير، باقة من ألمع أغانيه التي يعشقه الجمهور ولكن بطريقه مختلفة وجديدة عما قدمه من قبل منها عشق البنات، أحمر شفايف، شجر اللمون، وغيرها من أشهر أغانيه.



الكينج

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محمد منير



منير

من جانب آخر، ظهر محمد منير فى حفلاته الأخيرة بالقاهرة جالساً على كرسى أثناء فقراته الغنائية وقال إنه بسبب معاناته من مشكلة فى مفصل الحوض وطمأن الجمهورعلى حالته قبل أن يلغى حفله فى رأس السنة بالقاهرة بسبب وعكة صحية غامضة وهو ما أقلق الجمهور مجدداً عليه.

وكان محمد منير أعلن عن تأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية، الذى كان يحييه ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد، بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها، وكتب على صفحته على تويتر: "جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال".