شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: عمرنا ما نسخر من هانى شاكر ونتشرف به ونتمنى العودة فى قراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المطرب عمر كمال، ما تم تداوله فى الساعات الماضية حول اجتماعه بصحبة نجوم المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وفيجو الدخلاوى وفيلو لتقديم أغنية ساخرة من نقيب الموسيقيين هانى شاكر بعنوان "مهرجان عيد ميلاد جرحى أنا "بعد إصداره قرار بمنع اغانيهم نهائيا، موضحاً لـ ”الخليج 365”: "احنا عمرنا مانعمل حاجة زى كدة خاصة أن هانى شاكر قامة كبيرة ولا يصح السخرية منه وأتمنى أن يرجع في قرارمنعنا وحاليا نقوم بالتواصل معه للوقوف وأنا شخصيا ملتزم بقراره وأتمنى أن يرجع فيه".

عمر كمال، طرح أمس الاثنين أغنيته الجديدة بعنوان "أيام زمان"، والتى حققت عدد مشاهدات اقترب من 300 ألف مشاهدة عبر قناته على يوتيوب، حيث حصدت الأغنية الجديدة خلال 14 ساعة فقط ما يزيد على 285 ألف مشاهدة، وهى الأغنية التى صورها داخل أحد الاستوديوهات.

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وكان نقيب الموسيقيين قد بدأ التصدى لـ مطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

ويأتى ذلك بعد إصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غيرأخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هوالأب الشرعى لهذا الانحدارالفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من مطربي المهرجانات، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.