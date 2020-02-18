شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى لمطربى المهرجانات:بقينا فى الديل بسببكم والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد الباقى قائلا :"إن شاء الله قرار منعهم من دخول النقابة وإيقافهم يستمر، لأن دى سمعة مصر، ومستقبل مصر".
ودعا عبد الباقى الجمهور المصرى والمؤسسات الثقافية والفنية والقضائية بضرورة دعم نقابة المهن الموسيقية ونقيبها هانى شاكر ومجلس إدارته، ووجه عبد الباقى حديثه لمطربى المهرجانات قائلا :"أى حد بيقل أدبه ده بيزيدنا عزيمة وإصرار على قرارات نقابة الموسيقيين".
كان المطرب حلمى عبد الباقى قد انتهى من إعادة تصوير وتسجيل أغنيته الشهيرة "أصعب قرار"، فضلا عن إنتهائه خلال الشهرين الماضيين من تصوير كليب بعنوان" حبيتك" من كلمات على فتحى، وألحان عماد تاج، وتوزيع مصطفي الشريف، ومن المقرر طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب خلال الأيام القليلة المقبلة، وخلال الأشهر الماضية طرح حلمي أغنية "شعب مصر" والذى قدمها كإهداء للشعب المصرى، من كلمات وألحان سامي شاكر، وتوزيع مصطفي الشريف.
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