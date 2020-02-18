شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرح "ليسيه الحرية" أول قرار لرئيس فرقة مسرح الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المخرج خالد جلال ، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، قرارا بندب عدد من الفنانين للإشراف علي إدارة مجموعة من مسارح البيت الفني للمسرح، وجاء ذلك القرار بناء علي ماقدم بمذكرة للمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، وجاء ضمن هذا القرار ندب المخرج محمد مرسي إبراهيم ، ندبا لمدة عام ، من قطاع صندوق التنمية الثقافية ، للعمل مشرفا علي إدارة فرقة مسرح إسكندرية .

أعرب المخرج محمد مرسي عن سعادته بهذا القرار، وقال فرقة مسرح الإسكندرية لها مكانة خاصة لدي، في عام 2012 أفتتحت الفرقة بعرض " بيرم بيرم " من إخراجي ، كما قدمت عرض " أبو كبسولة " في عام 2018 الذي حقق نجاحا كبيرا في الموسم المسرحي ، وحقق أعلي إيرادات بمسارح البيت الفني حينها، وتابع سأكمل مابدأه زملائي المسرحين في الفترة القادمة وسأبني عليه خطتي، فأنا لم أنوي هدم الماضي .

وأشار إلي انه سيقوم بإفتتاح مسرح ليسيه الحرية التابع لفرقة الإسكندرية الشهر القادم ،بمشروع مائة ليلة عرض ، حيث سيتم إنتاج عشر عروض بميزانيات قليلة تعرض علي المسرح ، كما سيتم تقديم عرضين للدفعة الأولي نتاج ورشة " نجوم المستقبل " أحدهم للمخرج سعيد قابيل، والأخرللمخرج سامح بسيوني، بالإضافة إلي تجهيزعرض ضخم يقدم بعيد الفطر القادم، ومع بداية السنة المالية الجديدة سنعلن عن خطة العام بعد مناقشتها مع رئيس البيت الفني للمسرح الفنان إسماعيل مختار .