شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار.. Adele تكشف موعد إصدار ألبومها رسمياً.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة الكثير من التقارير المتضاربة حول الموعد الرسمي للألبوم الجديد للمطربة العالمية Adele، وانتشرت الكثير من التقارير بمواعيد مختلفة مما اثار الكثيرمن التساؤلات من قبل جمهورها، حتى خرجت النجمة في أحد الحفلات الخاصة لتكشف عن الموعد الرسمي.

وفي مقطع فيديو للنجمة صاحبة الـ 31 عاماً، أثناء تواجدها في حفل زفاف صديقتها لورا دوكريل، أكدت أن شهر سبتمبر القادم سيشهد طرح ألبومها الجديد والذي سيحمل الكثير من المفاجآت بحسب تصريحها.

وبحسب صحيفة فاريتي، فان النجمة العالمية، غنت بعض أغانيها في حفل الزفاف، مثل أغنية Rolling in the Deep، و Spice Up Your، وأغنية النجمة بيونسي Crazy in Love.

وخطفت النجمة صاحبة الـ 31 عاماً، الأنظار في حفل ما بعد توزيع جوائز الأوسكار، بالنيولوك الجديد الذي ظهرت عليه بعد مواصلتها فقدان وزنها بشكل كبير، وارتدائها لفستان باللون الذهبي.

وعلى سياق آخر، ووفقاً لمدير أعمال النجمة العالمية التي نقلتها صحيفة الديلي ميل، فإن العام الجاري سيكون الموعد النهائي لعرض الألبوم، بعد ان شهدت الفترة الاخيرة غضبا عارما من جمهور المطربة العالمية عقب انتشار العديد من الشائعات بعرض الألبوم في نوفمبر الماضي.

وبحسب صحيفة Music Week، من المقرر أن يحمل الألبوم الجديد عنوان perky as hell، وسيضم العديد من الأغاني المرتبطة بالعاطفة، التي تميزت بها النجمة في ألبوماتها السابقة والتي طرحتها فى عمر الـ 19 والـ 20 والـ 25 الذي لن يختلف كثيرًا في الألبوم الجديد الذي يأتي وهى بعمر الـ31 عاما