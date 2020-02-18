شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يغنى "بنت الجيران" على طريقة "عفت الشربينى"..ومنة شلبى تضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا، حرص النجم محمد هنيدى على التعليق على هذا القرار بطريقته الخاصة، و نشر هنيدى عبر حسابه على تويتر، صورة شخصية "عفت الشربيني" فتاة الليل التي سبق وقدمها في فيلم "جاءنا البيان التالي" عام 2001، وكتب على الصورة كلام من مهرجان بنت الجيران للثنائى حسن شاكوش و عمر كمال ولكن على طريقة عفت الشربينى، " وتجيشني تلاقيني ليسه بخيري"، و علقت الفنانة منة شلبى على بوست هنيدى بإيموجى ضاحك.



محمد هنيدى و تعليق منة شلبى

وكان نقيب الموسيقيين قد بدأ التصدى لـ مطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

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دوافع هانى شاكر التي كانت سببا في اصدار هذا القرار بحسب ما أكد بيان الموسيقيين، هو إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى باغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غيرأخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.