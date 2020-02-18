شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة يتغزل فى داليا مصطفى: "بحبك يا أغلى دودو فى الدنيا كلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل الفنان شريف سلامة في زوجته الفنانة داليا مصطفى على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حيث نشر صورة تجمعهما ووجه لها رسالة: "أغلي ما فى حياتي..الحب كله..العمر كله..الصديقه..الحبيبه..الأم..الثقة..الرضا..الوفاء..بحبك يا أغلي دودو في الدنيا كلها، عمري ما أتمنيت أكتر من كدة بحبك طول العمر ربنا يخليكي لىً وصباح الخير يا سوشيال ميديا مش هاتقدري علينا".



شريف سلامة وزوجته داليا مصطفى

وتزوج شريف سلامة من داليا مصطفى بعد قصة حب دامت أكثرمن ستة أعوام، جمعتهما فى سنوات الدراسة منذ أن كانت طالبة وكان شريف زميلها في السنة الأولى، ثم تحولت الزمالة إلى قصة حب فى السنة الثانية، وأنجبت له ابن وابنة هما سلمى وسليم، وطوال فترة زواجهما لم يجتمعا في أي عمل فنى رغم اعلانهما عدم رفضهما للفكرة ولكن ينتظران الموضوع المناسب.

ويتواجد شريف سلامة حالياً في لبنان لتصوير مسلسل "أسود فاتح" مع النجمة هيفاء وهبى وتأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.



شريف سلامة وداليا مصطفى

أما داليا مصطفى فتعمل على تصوير مشاهدها الأخيرة في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" حيث تشارك في بطولته إلى جانب لوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، عبير صبرى، داليا مصطفى، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وايمان سلامة وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، منى ممدوح، وايمان مسامح ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.