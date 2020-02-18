شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الطيار جون ترافولتا..يمتلك مطار فى منزله وأكثر من طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم جون ترافولتا واحد من أهم نجوم العالم أصحاب الشهرة الكبيرة في عالم التمثيل بعدما وضع بصمته علي كافة الأدوار الذي لعبها علي شاشة السينما وقام ببطولة مجموعة من أهم الأفلام في تاريخ هوليوود مما جعله يحفل بشعبية عريضة من مختلف البلدان علي مستوي العالم.



جون ترافولتا بزي الطيار

جون ترافولتا الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم الثلاثاء الذي يتزامن مع الثامن عشر من فبراير، وبعيداً عن قصته مع التمثيل وأهم أعماله وأدواره في تاريخه السينمائي نتعرض خلال هذا التقرير إلي منزله الغريب الذي يعيش فيه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعد هذا المنزل واحد من أكثر القصور لفتاً للأنظار علي مستوي العالم، وذلك ليس لمساحته الكبيرة فحسب، ولكن لأنه هذا المنزل الضخم يتمتع بوجود مطار كبير بداخله، كما يمتلك ترافولتا أكثر من طائرة خاصة بهذا المطار ربما قام بشراءها بسبب حبه الشديد للطيران، وذلك بسبب اشتغاله في عالم الطيران من قبل حيث سبق وعمل طيار قبل دخوله عالم التمثيل.

وقد ذاع صيت منزل جون ترافولتا بعدما تم التقاط صورة له من إحدى الطائرات التي مرت عليه، وذلك قبل ست أعوام في عام 2014 تحديداً، ووقتها سلطت المواقع الفنية الضوء علي قصة هذا المنزل وتساءلت حول رغبة جون ترافولتا في امتلاك مطار خاص للإقلاع وأن الأمر يتجاوز مجرد هواية وحب من جانب الممثل الشهير لجمع الطائرات إلا أن نجم هوليوود سبق وأكد أن الأمر مجرد هواية ليس إلا.

جدير بالذكر أن جون ترافولتا اكتسب شهرته الفنية من خلال لعب بطولة العديد من الأفلام الشهيرة مثل face off، الذي لعب بطولته مع النجم نيكولاس كيج، بالإضافة إلي مجموعة من أشهر الأفلام.

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جون ترافولتا



طائرات جون ترافولتا



قصر جون ترافولتا



مطار جون ترافولتا