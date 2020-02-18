نجل أحمد شيبة يخوض تجربة التمثيل:"يعتبر كومبارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يشارك محمود نجل المطرب الشعبي أحمد شيبة في مسلسل "الأخ الكبير"، بطولة الفنان محمد رجب، الذي يعرض حاليا على شاشة "CBC".

ونشر محمود شيبة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها :" صباح الرضا ، أنا بقالي حوالي ١٧ ساعه منمتش و صاحي علشان أصور مشهدين في مسلسل الأخ الكبير و يمكن يكون المشهدين من وجه نظر أي حد عاديين ويعتبر كومبارس بس بالنسبالي خطوة حلوة في اللي نفسي أعمله في حياتي الفترة الجاية".

وأضاف شيبة :"عندي أمل و عندي طموح انشالله في يوم من الأيام هكون في حته أحسن وهنجح أكتر، وانشالله هحقق كل اللي بتمناه، خليكم فاكرين بأذن الله بكرة تروق وتحلى، كل اللي طالبه منكم دعوة حلوة ليا و تدعموني الفترة اللي جاية".

يذكر أن "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب وآيتن عامر وهبة مجدي وعبير صبري وعدد من نجوم الفن.