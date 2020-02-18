تراند اليوم : تطورات جديدة في وفاة هيثم أحمد زكي وقرار عاجل من النيابة

بعد أكثر من ثلاثة أشهر على وفاة الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي، وما أثارته من تكهنات حول أسباب وفاته ما بين المكملات الغذائية والقتل، حسمت النيابة العامة في مصر الأمر، وقررت حفظ القضية بعد استبعاد وجود شبهة جنائية وراء وفاته.
حيث قررت نيابة الشيخ زايد، حفظ التحقيقات في القضية التي أثارت الرأي العام، وأحدثت صدمة وحزن في الوطن العربي والفني بشكل خاص.
وتسلمت النيابة من الطب الشرعي التقارير الخاصة بالصفة التشريحية للراحل، وتقارير الأدلة الجنائية، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الوفاة طبيعية، فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية.
وكان خطيبة هيثم أحمد زكي أبلغت قوات الأمن في 7 نوفمبر الماضي، بأنه لا يرد على هاتفها، ما استدعى الأمن إلى اقتحام شقته والعثور عليه ميتًا داخل الحمام، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة المكملات الغذائية التي كان يأخذها خلال ممارسة رياضة رفع الأثقال والتدريب في "الجيم".