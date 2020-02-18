نقابة الموسيقيين المصرية تمنع مطربي المهرجانات من الغناء وتشن هجوماً على محمد رمضان

حذّرت نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة الفنان هاني شاكر، كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات من التعامل مع مطربي المهرجانات، بما فيهم الفنان محمد رمضان. وأكّد هاني شاكر عدم قبول النقابة تجاوزات المطربين حسن شاكوش وعمر كمال اللفظية، أثناء تأديتهما لأغاني المهرجانات في الحفل الذي أقيم بإستاد القاهرة الجمعة الماضية.

وفي تصريحات صحفية له، قال نقيب الموسيقيين إنه لا مجال للتصالح أو تقنين الأوضاع مع مطربي المهرجانات نهائياً، مؤكدا أن ما يسري عليهم سيتم تطبيقه أيضاً على الفنان محمد رمضان. كما منع رئيس لجنة العمل بالنقابة منصور هندي، أمس الأحد، مطرب المهرجانات عمر كمال من الغناء في حفل زفاف بإحدى قاعات الزفاف الكبرى بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع شرطة السياحة المصرية. وشدّد هاني شاكر على أن الالتزام بالقيم المجتمعية، واختيار الكلمات التي لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، أهم شروط الحصول على عضوية النقابة وتصاريح الغناء.