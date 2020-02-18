شاهد: فوز العتيبي تدخل في وصلة رقص أمام زوجها

نشرت الناشطة فوز العتيبي، مقطع فيديو لها مع زوجها في منطقة ثلجية، ترقص على أنغام أغنية للفنان المصري عمرو دياب.
ودخلت فوز العتيبي في وصلة رقص أمام زوجها الذي كان يُوثق الفيديو، وذلك على أغنية «اللي عنده ضحكة زي ديا»، فيما قامت بتمثيل كلمات الأغنية على وجهها.
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