بالفيديو: صابر الرباعي يعلق على قضية زوج نانسي عجرم ويرد على سؤال والدته

تحدث النجم صابر الرباعي عن الحادثة التي مر بها الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، ومقتل شاب في الفيلا وأكد أنه يدافع عن عائلته.

وأشار في لقاء تلفزيوني إلى أنه سيدافع مباشرة عن عائلته في حالة الخطر أما القتل فتكون بحسب الحالة التي يعيشها، فإذا وجه أحد الاشخاص المسدس عليه فإنه بشكل تلقائي سيدافع عن نفسه وعن أولاده.

وخلال الحلقة سألته والدته نجوى عن حلمه الذي لم يحققه الى الآن قالاً: “فنياً هناك أماكن لم أغني بها الى الآن وأنا أتمنى أن أغني في فلسطين ويكون احتفال بالقس عاصمة فلسطين. وحلمي انسانياً اذا ربي قدرني أريد أن أبني جامع”.

من جهة ثانية، انتهى النجم التونسي من تسجيل أوبريت “صناع الأمل” بمدينة دبي، بمشاركة عدد كبير من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي ضمن مبادرة “صناع الأمل” التي تطلقها الإمارات.