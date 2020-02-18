"الكلمة مالهاش ضهر ولانقابة"..لهذه الأسباب اعتزل أيمن بهجت قمر

أفصح الشاعر والسيناريست عن أسباب اعتزاله عن الشعر، وذلك عن طريق صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب أسباب اعتزاله كالتالي:" سبتها ليه ..سبتها قبل ما تسيبني

لما لقيت القريبين مني بيتغيروا ومش واحد لأ واحد واتنين وتلاته، لما لقيت وشوش كتير مزيفه واولهم ناس انا ساعدتهم واخدت بإيدهم ووقفت جنبهم وطلعوا اندال".

وتابع قائلاً:"لما لقيت ان احنا اكتر فئه بتدفع التمن من تعسف

Advertisements

في الاجراءات وكل شويه قرار واتدبس انا واتضغط واتشتم واتهان وفي المقابل ناس تانيه بتعمل اغاني تحت السلم محدش بييجي جنبهم، لما لقيت ان الكلمه الكلمه الكلمه لا ليها ضهر ولا نقابه ولا كبير ولما الشاعر يقع فجأه بنقعد نلم من بعض، لما ضيعت وقتي في البحث عن الحقوق ودخلت في صراعات وف الاخر طلعت انا اللي وحش وماحصلش حاجه"

وختم قائلاً:"عشان كده سبتها وسبتها وانا رافع راسي لفوق وواقف على رجلي"

يذكر أن أيمن قد أعلن اعتزاله من خلال حسابه الخاص على "فيس بوك" وتبعها نداءات من مجموعة كبيرة من زملائه وجمهوره ومتابعيه مطالبين بالرجوع عن قراره للحفاظ على روح أناقة الكلمة التي يسعى أيمن في الحفاظ عليها من خلال كلماته.

قرر أمين ابتعاده عن الكتابة بعد آخر أعماله مع الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "مهرجان" التي طرحت في ألبومه الجديد "سهران".