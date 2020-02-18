أفصح الشاعر والسيناريست عن أسباب اعتزاله عن الشعر، وذلك عن طريق صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب أسباب اعتزاله كالتالي:" سبتها ليه ..سبتها قبل ما تسيبني
لما لقيت القريبين مني بيتغيروا ومش واحد لأ واحد واتنين وتلاته، لما لقيت وشوش كتير مزيفه واولهم ناس انا ساعدتهم واخدت بإيدهم ووقفت جنبهم وطلعوا اندال".
وتابع قائلاً:"لما لقيت ان احنا اكتر فئه بتدفع التمن من تعسف
وختم قائلاً:"عشان كده سبتها وسبتها وانا رافع راسي لفوق وواقف على رجلي"
يذكر أن أيمن قد أعلن اعتزاله من خلال حسابه الخاص على "فيس بوك" وتبعها نداءات من مجموعة كبيرة من زملائه وجمهوره ومتابعيه مطالبين بالرجوع عن قراره للحفاظ على روح أناقة الكلمة التي يسعى أيمن في الحفاظ عليها من خلال كلماته.
قرر أمين ابتعاده عن الكتابة بعد آخر أعماله مع الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "مهرجان" التي طرحت في ألبومه الجديد "سهران".
كانت هذه تفاصيل خبر "الكلمة مالهاش ضهر ولانقابة"..لهذه الأسباب اعتزل أيمن بهجت قمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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