استطاعت أغنية "عسى يومي" للنجم التونسي صابر الرباعي كسر حاجز الـ 100 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها بـ24 ساعة فقط على موقع المشاهدة العالمي "يوتيوب". فقط على موقع المشاهدة العالمي "يوتيوب". أغنية "عسى يومي" من كلمات الشاعر أحمد العلوي وألحان وليد الشامي وتوزيع موسيقي مهند خضر وهي من ألبوم صابر 2019 إنتاج شركة روتانا. وألحان وليد الشامي وتوزيع موسيقي مهند خضر وهي من ألبوم صابر 2019 إنتاج شركة روتانا. ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان صابر الرباعي أغنية "كلام فى سرك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عسى يومي.. لصابر الرباعي تقترب من 100 ألف مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.