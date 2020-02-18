فيديو.. ياسمين نيازي تطرح كلام الحب

طرحت النجمة ياسيمن نيازي أغنية جديدة بعنوان "كلام الحب" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". أغنية "كلام الحب" من كلمات الشاعر الغنائي كلمات: احمد برئ ألحان: محمد الصاوي توزيع: أنور عمرو هندسة صوت : خالد رؤوف. الغنائي كلمات: احمد برئ ألحان: محمد الصاوي توزيع: أنور عمرو هندسة صوت : خالد رؤوف. و تأتي هذه الأغنية كبداية لمجموعة من الأغاني"السينجل" ستقوم بطرحها خلال الفترة القادمة ويشار ان اخر اعمال ياسمين نيازي أغنية بعنوان "أرقص مصر" والذي حقق مليون مشاهدة بموقع اليوتيوب.

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