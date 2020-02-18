مفاجأة.. قرار المهن الموسيقية لا يمنع محمد رمضان من الغناء

بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بحظر التعامل مع مطربي المهرجانات الشعبية ومنعهم من إحياء الحفلات، ظن الجميع بداية معركة شرسة بين نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، والفنان محمد رمضان باعتبارة أحد نجوم الصف الأول بين مطربي المهرجانات الشعبية، وهو أكثر من يقوم بإحياء الحفلات من بينهم، سواء في

المناسبات، أو على الشواطئ الصيفية وغيرها.

لكن جاءت مفاجأة كبيرة بإصدار النقابة كشفًا بأسماء جميع مطربي المهرجانات لمنعهم من الغناء وإحياء الحفلات باستثناء الفنان محمد رمضان، وبعد إصدار النقابة لهذا الكشف، أصبح هو الوحيد القادر على تقديم أغاني المهرجانات الشعبية

في الحفلات وفي أي مكان يغني به.

جدير بالذكر أن الكشف الصادر من النقابة بأسماء الممنوعين من الغناء تتضمن كلًا من "أبو ليلة، الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكا وأورتيجا، حسن شاكوش، ريشة كوستة، علي سمارة، أحمد عزت، ولاد سليم، حمو بيكا، شواحة، نجوم المهرجانات، علاء فيفتي، عمر كمال، عمرو حاحا، فرقة صواريخ، فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالي، كزبرة وحنجرة، مجدي شطة، وزة مطرية".