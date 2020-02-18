ما بين الرومانسية والدراما..ابنة السفير تثير إعجاب جماهير الوطن العربي

تصدر من جديد المسلسل التركي "ابنة السفير" محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بعد عرض الحلقة الجديدة أمس الأثنين، حيث نجحت احداث المسلسل المليئة بالاثارة والتشويق استحواذ اهتمام الجمهور الأمر الذي من شأنه زاد من معدلات البحث عليه.

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ويتناول ابنة السفير قضية الطبقات في المجتمع بين الغني والفقير، حيث تقع ابنة السفير "نارة" في حب شاب فقير فلاح يعمل في احدى مزارع الزيتون وتقرر الارتباط به والزواج منه، برغم من رفض عائلتها الشديد، ومع استمرار الاحداث تتزوج

غيره ولكن زوجها يطردها بعد أن يكتشف أنها ليست عذراء وتتعرض للظلم هي وابنتها، واكتشفت في حلقة أمس خيانة صديقتها مما زادت حالة الاثارة في المسلسل وجذب شغف الجمهور.

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يذكر أن أول حلقة من ابنة السفير عُرضت في يوم 17 ديسمبر 2019، وحققت نسب مشاهدة عالية ونجحت بتركيا وعلى مستوى الوطن العربي، ، وتم تصوير معظم مشاهده في منطقة موغلا، ويصنف المسلسل من النوعية الدرامية الرومانسية، وهو من بطولة انجين اكيوريك

ونسليهان أتاغول وأوراز كايجلار أوغلو، وايردال كوشوك كومورجو،وإليدا ألدر، دوغكان بولات وغيرهم من النجوم.

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فيما تعرض حلقاته بشكل أسبوعي بالتحديد كل يوم اثنين، ويتم عرض الحلقة في مصر في تمام الساعة السابعة مساءًا، والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتبلغ مدة الحلقة الواحدة 120 دقيقة وتصل احيانا إلي 130 دقيقة، فيما تبث قناة "ستار تي في" المسلسل، حيث يمكن استقبالها عبر التردد التالي ترك سات ١٢٠١٥، ومعامل الترميز، ٢٧٥٠٠ أفقي، وعلى انتيل سات، التردد ١٢٢٨٦، ومعامل الترميز ٣٠٠٠ أفقي، كما أن موقع قصة عشق يقوم بعرض حلقات ابنة السفير مترجمة لمتابعين المسلسل فى الوطن العربى.