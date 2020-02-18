أنتقادات لازعة لأغنية عمو فهد .. تعرف على التفاصيل

حالة من الجدل الشديدة أنتابت أغنية "عمو"، والتي قدمها المطرب عمو فهد، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب .

الأغنية تحتوي على عدد من التلميحات الخارجة، أحدثت حالة ضجة كبيرة بسبب كلماتها الغير تقليدية، وهو ما ظهر خلال الفيديو

كليب .

الأغنية من كلمات : عمو فهد الحان وتوزيع : جمال ياسين ومن إخراج : شريف ترحينى .

الجدير بالذكر أن هناك حالة أستياء شديدة بسبب المحتوى المقدم هذه الفترة

من أغاني تطلق عليها أغاني المهرجانات، وهو ما أثار الجدل بين الموسيقيين والمطربين، وخاصة الأغاني التي يقدمها كلا من حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا ، وهو مادفع نقابة المهن الموسيقية بقيادة النقيب هاني شاكر قد إصدارت قرارًا بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات نهائيًا أو أي شخص يسىء للمهنة .