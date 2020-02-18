بالفيديو.. هشام عباس يكسر حاجز النصف مليون مشاهدة بأغنية "هي دي"

حقق الفنان هشام عباس بأغنيته الجديدة " هي دي"، أكثر من نصف مليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد يحيى، توزيع: كريم عبد الوهاب.

يذكر أن هشام قد طرح مؤخراً أحدث ألبوماته بعنوان "عامل

ضجة"، والذي ضم 11 أغنية منها "الفترة اللي فاتت، اهربي، السكة خضرا، بيسلم عليك"، ويعتبر الألبوم عودة غنائية قوية لـ هشام بعد غيابه عن سوق الألبومات أكثر من 10 سنوات.