ليلة احتفالية بموسيقى هاني شنودة على مسرح الجامعة الأمريكية بالتحرير

دعوة موسيقية مميزة يقدمها الموسيقار الكبير هاني شنودة لجمهوره، من خلال حفله المقام على أرض الجامعة الأمريكية بفرعها في ميدان التحرير بالقاهرة.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 28 فبراير،في قاعة إيوارت، على أن يكون سعر التذكرة الموحد بقيمة 75 جنيهاً، وتفتح القاعة أمام الجمهور ابتداء من الساعة الثامنة.
ومن المتوقع أن يشمل الحفلالعديد من المقاطع الموسيقية التاريخية لـ شنودة في العديد من الأفلام، أشهرها "غريب في بيتي، 85 جنايات، الستات، شمس الزناتي، والقلب ومايعشق"، بجانب تجاربه الموسيقية في فرقته الشهيرة "المصريين" الذي يعود تاريخها إلى بداية الثمانينات وقدم من خلالها الهضبة عمرو دياب.
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