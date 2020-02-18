أبرزهم وزة وشاكوش وكزبرة وحاحا وشواحة.. أسماء مطربي المهرجانات الممنوعون من الغناء

اثار قرارنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بحظر مطربي المهرجانات عن الغناء و إحياء الحفلات ضجة كبيرة داخل اروقة الوسط الفني ، خاصة بعد ان اصبح هذا النوع من الأعاني ذو جماهيرية كبيرة ،ليس في الحفلات و الأفراح فقط و لكن بالنسبة للأعمال السينمائية والدرامية ايضا.

قرار النقابة حدد أسماء بعينها ممنوعة من

الغناء في الحفلات و الاماكن السياحية و أماكن السهرات ، و الغريب ان القائمة لم تقتصر فقط علي الأسماء المعروفة لدي الناس والمسلط عليها الضوء إعلاميا.

في هذا السياق تنشر بوابة الوفد قائمة الأمساء الذي حظرت نقابة المهن الموسيقية التعامر معها و

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جاء فيها كل من "ابوليلة ،الديزل،الزعيم،العصابة،المدفعجية ،أوكا واورتيجا،حسن شاكوش،ريشة كوستة،علي سمارة،أحمد عزت،ولادسليم،حموبيكا،شواحة ،نجوم المهرجانات،علاء فيفتي،عمركمال،عمروحاحا،فرقة صواريخ،فرقة العفاريت،فرقة الكعب العالي،كزبرة وحنجرة،مجدي شطة،وزة مطرية".

جير بالذكر ان مشاركة مطرب المهرجانات الشعبية "حسن شاكوش" في حفل عيد الحب باستاد القاهرة و غناءه اغاني تحتوي علي الفاظ خارجة هو ما اثار غضب نقيب الموسيقيين هاني شاكر ودفعه لإتخاذ هذا القرار ،مبررا ذلك بحمايته للذوق العام و الحفاظ علي ثقافة الأجيال الجديدة.