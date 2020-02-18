ما حقيقة زواج نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة؟-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - ضجة مواقع التواصل الإجتماعي بصور ظهر فيها كل من الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد​ والفنان المصري ​عبد الباسط حمودة​، وكان واضحاً في الصور الإنسجام بينهما، الأمر الذي دفع البعض إلى الحديث عن زواجهما.

وبعد إنتشار الخبر، تبين أن هذه الصور تعود لكواليس تصوير مسلسل "نساء من ذهب" الذي تقوم ببطولته عبيد إلى جانب الممثلة المصرية نادية الجندي، ويظهر عبد الباسط كضيف شرف في إحدى الحلقات، لذلك انضم إلى فريق العمل في بيروت لتصوير مشاهده، والتقطت هذه الصورة في الكواليس التي جمعت بينهما.

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