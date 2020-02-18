بالصور- عامر زيان يحتفل بعيد الحب على طريقته الخاصة في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان ​عامر زيان​ عيد الحب في لبنان بأجواء مليئة بالحب والفن والأغاني التي تنوعت بين الايقاعي والرومنسي ولم يغب اللون اللبناني الجبلي الذي يطالب الجمهور عامر به دائما ، وذلك في حفل كامل العدد.

وقدم عامر أبرز وأشهر اغنياته مثل رح غني الليلة ، السنة سنتي ، ابن معلم ، مستهونا وغيرها وسط تفاعل كبير من محبيه. وهذه المرة الثانية التي يختار فيها بيروت لاحياء حفلات العيد بعد ليلة رأس السنة التي أحياها وشاركته بها الفنانة ميليسا والفنانة فيفيان عازار.

وعلى صعيد آخر يستعد عامر زيان لإصدار ألبومه الجديد مع شركة روتانا بالفترة المقبلة وأغنية الألبوم ستشكل مفاجأة لمحبيه من حيث اللحن والكلام والتجدد باللون الغنائي الخاص به كما سبق وأكد بتصاريح صحفية.

ويستعد عامر لتصوير الاغنية مع المخرج هاس غدار. وقد خضع لجلسة تصوير جديدة يظهر بها بلوك شبابي ومتجدد.

وستحمل الفترة المقبلة عدة نشاطات فنية لعامر بعد إصدار جديده من حيث الحفلات والجولات الفنية الجديدة والتي يعلن عنها تباعاً.

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