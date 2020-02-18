ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الفنان المصري ​محمد رمضان​ محبيه وبدأ يروّج لأحدث أغنياته التي تحمل اسم “أيوة جدع” واعلن انه سيطرحها قريباً على حسابه على يوتيوب. وصدم المعلقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جرأة رمضان وقيامه بهذه الخطوة بعد ان اصدرت نقابة الموسيقيين في مصر قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء مع تأكيد النقيب هاني شاكر على عدم اعطائهم تصريح لاحياء حفلة.

وكان موقع الخليج 365 قد كشف سابقا ان رمضان سيطرح أغنية كل فترة وبدأ بالفعل تجهيز لأغنيات جديدة على طريقة المهرجانات لكنها تحمل كلمات ومعان مختلفة من اجل التأكيد على أنه لن ينسحب من سوق الغناء.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار النقابة ..محمد رمضان يروج لأغنيته جديدة "أيوة جدع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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