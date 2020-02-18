صورة قديمة لوالدي تيم حسن تثير الجدل.. فمن يشبه منهما؟

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة قديمة لوالدي الممثل السوري ​تيم حسن​، وتفاعل معها الكثير من المتابعين.

وركّزت معظم التعليقات على وسامة الوالد وجمال الوالدة، ودرجة الشبه بينهما وبين تيم، ويأتي هذا إحتفالاً بعيد ميلاد تيم، الذي يصادف في 17 شباط/فبراير، وتوجه إليه محبيه بالمعايدة متمنين له المزيد من النجاح والنجومية.

يُذكر أن آخر أعمال تيم، هو مسلسل "العميد"، وشاركه البطولة فيه كاريس بشار، بديع أبو شقرا، أنجو ريحان، كميل سلامة، فادي صبيح، مجدي مشموشي، رودني حداد، رنا شميس، قاسم ملحو، دارينا الجندي، ومعن عبد الحق، من تأليف وإخراج باسم السلكا.

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